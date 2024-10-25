Российская Aurora заняла последнее место на топ-турнире TWC 2024 по CS2

Российский состав Aurora Gaming завершил своё выступление в рамках топ-турнира Thunderpick World Championship 2024 по Counter-Strike 2.

Команда из России вылетела с турнира по итогам групповой стадии соревнования. Сначала «аврора» уступила немецкой BIG в открывающем матче, а затем потерпела поражение в серии на вылет с американской M80. За весь чемпионат Aurora Gaming не удалось выиграть ни одной карты.

В итоге Aurora разделила последнее место на TWC 2024 по CS2 с такими командами, как Team Falcons, 9z Team и Legacy. За 13-16-е место на данном топ-турнире вознаграждение не предусмотрено.

Чемпионат TWC 2024 по CS2 проходит в период с 21 октября по 3 ноября. В рамках соревнования 16 участников разыгрывают призовой фонд в размере $ 850 тыс.