Начинается турнир ESL Challenger в Польше по CS2 — среди участников Team Falcons с Симплом

Сегодня, 25 октября, стартует турнир ESL Challenger Katowice 2024 по Counter-Strike 2, в рамках которого команды разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс. и слот на чемпионате ESL Pro League Season 21.

Групповой этап ивента представляет из себя две группы по четыре команды с best-of-1 и best-of-3 матчами в GSL-формате. В плей-офф с single-elimination сеткой и противостояниями до двух побед пройдут две лучшие команды из каждой группы.

Список участников ESL Challenger Katowice 2024 по CS2

Группа A:

Eternal Fire (Турция);

SAW (Португалия);

Team Falcons (Дания);

B8 (Украина).

Группа B:

MIBR (Бразилия);

paiN Gaming (Бразилия);

Monte (Польша);

Legacy (Бразилия).

Чемпионат ESL Challenger Katowice 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 25 по 27 октября в Катовице, Польша. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс. и слот на топ-турнире ESL Pro League S21.