Начинается турнир ESL Challenger в Польше по CS2 — среди участников Team Falcons с Симплом

Сегодня, 25 октября, стартует турнир ESL Challenger Katowice 2024 по Counter-Strike 2, в рамках которого команды разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс. и слот на чемпионате ESL Pro League Season 21.
Групповой этап ивента представляет из себя две группы по четыре команды с best-of-1 и best-of-3 матчами в GSL-формате. В плей-офф с single-elimination сеткой и противостояниями до двух побед пройдут две лучшие команды из каждой группы.
Список участников ESL Challenger Katowice 2024 по CS2
Группа A:
- Eternal Fire (Турция);
- SAW (Португалия);
- Team Falcons (Дания);
- B8 (Украина).
Группа B:
- MIBR (Бразилия);
- paiN Gaming (Бразилия);
- Monte (Польша);
- Legacy (Бразилия).
Чемпионат ESL Challenger Katowice 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 25 по 27 октября в Катовице, Польша. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс. и слот на топ-турнире ESL Pro League S21.