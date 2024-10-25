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Турнир ESL Challenger Katowice 2024 по Counter-Strike 2: формат, участники, призовой фонд, даты проведения

Начинается турнир ESL Challenger в Польше по CS2 — среди участников Team Falcons с Симплом
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Сегодня, 25 октября, стартует турнир ESL Challenger Katowice 2024 по Counter-Strike 2, в рамках которого команды разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс. и слот на чемпионате ESL Pro League Season 21.

Групповой этап ивента представляет из себя две группы по четыре команды с best-of-1 и best-of-3 матчами в GSL-формате. В плей-офф с single-elimination сеткой и противостояниями до двух побед пройдут две лучшие команды из каждой группы.

Список участников ESL Challenger Katowice 2024 по CS2

Группа A:

  • Eternal Fire (Турция);
  • SAW (Португалия);
  • Team Falcons (Дания);
  • B8 (Украина).

Группа B:

  • MIBR (Бразилия);
  • paiN Gaming (Бразилия);
  • Monte (Польша);
  • Legacy (Бразилия).

Чемпионат ESL Challenger Katowice 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 25 по 27 октября в Катовице, Польша. В рамках соревнования восемь команд разыграют призовой фонд в размере $ 100 тыс. и слот на топ-турнире ESL Pro League S21.

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