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Team Liquid и Gaimin Gladiators вылетели с BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2

Финалисты The International 2024 первыми покинули плей-офф BB Dacha по «Доте»
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Европейские команды Gaimin Gladiators и Team Liquid покинули топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2.

Упав в нижнюю сетку после поражений в открывающих матчах плей-офф, Gaimin Gladiators и Team Liquid в сериях на вылет столкнулись с азиатской Aurora Gaming и китайской Yakult's Brothers соответственно. В итоге оба противостояния завершились неудачей финалистов чемпионата The International 2024.

Dota 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 . Раунд 1 (нижняя сетка)
24 октября 2024, четверг. 17:00 МСК
Aurora
Окончен
2 : 1
Gaimin Gladiators
Dota 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 . Раунд 1 (нижняя сетка)
24 октября 2024, четверг. 21:30 МСК
Yakult's Brothers
Окончен
2 : 1
Team Liquid

На BB Dacha «гладиаторы» и «жидкие» остановились на 7-8-м месте и заработали $ 30 тыс. Что касается Aurora и Yakult's Brothers, в следующем раунде они будут противостоять российским Team Spirit и BetBoom Team соответственно.

После главного турнира 2024 года по «Доте» Team Liquid и Gaimin Gladiators изменили свои составы. Первые лишились капитана Неты 33 Шапиры, на место которого пришёл Йонас SabeRLighT- Волек, а вторые исключили россиянина Антона dyrachyo Шкредова, чью позицию занял Алимжан watson Исламбеков.

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