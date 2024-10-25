Финалисты The International 2024 первыми покинули плей-офф BB Dacha по «Доте»

Европейские команды Gaimin Gladiators и Team Liquid покинули топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2.

Упав в нижнюю сетку после поражений в открывающих матчах плей-офф, Gaimin Gladiators и Team Liquid в сериях на вылет столкнулись с азиатской Aurora Gaming и китайской Yakult's Brothers соответственно. В итоге оба противостояния завершились неудачей финалистов чемпионата The International 2024.

На BB Dacha «гладиаторы» и «жидкие» остановились на 7-8-м месте и заработали $ 30 тыс. Что касается Aurora и Yakult's Brothers, в следующем раунде они будут противостоять российским Team Spirit и BetBoom Team соответственно.

После главного турнира 2024 года по «Доте» Team Liquid и Gaimin Gladiators изменили свои составы. Первые лишились капитана Неты 33 Шапиры, на место которого пришёл Йонас SabeRLighT- Волек, а вторые исключили россиянина Антона dyrachyo Шкредова, чью позицию занял Алимжан watson Исламбеков.