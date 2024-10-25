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Обновление Deadlock от 24.10.2024

В Deadlock вышел большой патч — добавлен экспериментальный режим с шестью новыми героями
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Компания Valve выпустила масштабное обновление для игры Deadlock. Разработчики добавили экспериментальный режим с шестью новыми персонажами, а также ввели систему похвал и внесли значительные изменения в баланс шутера.

Главным нововведением патча стал экспериментальный матчмейкинг, созданный для того, чтобы пользователи могли делиться своими впечатлениями от игры на героях, находящихся на ранних этапах разработки.

Так, в данном режиме игроки смогут выбрать шесть новых персонажей, среди которых есть Magician, Viper, Holliday, Calico, Wrecker и Fathom. Тестовый матчмейкинг будет доступен каждый день с 19:00 до 21:00 мск.

Также разработчики добавили множество новых функций, среди которых есть система похвал, музыкальные сигналы при серии убийств, быстрый выбор любимых сборок и вкладка «история рангов».

Кроме этого, значительной переработке подверглись крипы, урна, предметы, герои и различные локации на карте. Более подробно со списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

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