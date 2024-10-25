Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышла Call of Duty: Black Ops 6 — новая часть самой популярной франшизы шутеров

Вышла Call of Duty: Black Ops 6 — новая часть самой популярной франшизы шутеров
Аудио-версия:
Комментарии

Наконец-то состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 6. Это новая часть самой популярной франшизы шутеров. Её разработкой руководили Treyarch и Raven Software, а издателем игры выступила Activision.

Сюжетная кампания разворачивается в 1991 году, после начала войны в Персидском заливе и неудачной операции в Кувейте. Агент ЦРУ Фрэнк Вудс, известный геймерам по прошлым частям франшизы, получает зашифрованное сообщение от Рассела Адлера, числившегося без вести пропавшим на протяжении нескольких месяцев.

Помимо сюжета, шутер предлагает традиционный для серии мультиплеер и режим с уничтожением зомби. Фишками Black Ops 6 стали некоторые нововведения: стрельба в падении, возможность использовать «живой щит» и прочее.

Black Ops 6 доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. А ещё новая Call of Duty стала первой игрой серии, которую добавили в подписку Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.

Материалы по теме
Краткий путеводитель по миру Dragon Age: готовимся к выходу четвёртой части
Краткий путеводитель по миру Dragon Age: готовимся к выходу четвёртой части
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android