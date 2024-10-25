Вышла Call of Duty: Black Ops 6 — новая часть самой популярной франшизы шутеров

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Наконец-то состоялся релиз Call of Duty: Black Ops 6. Это новая часть самой популярной франшизы шутеров. Её разработкой руководили Treyarch и Raven Software, а издателем игры выступила Activision.

Сюжетная кампания разворачивается в 1991 году, после начала войны в Персидском заливе и неудачной операции в Кувейте. Агент ЦРУ Фрэнк Вудс, известный геймерам по прошлым частям франшизы, получает зашифрованное сообщение от Рассела Адлера, числившегося без вести пропавшим на протяжении нескольких месяцев.

Помимо сюжета, шутер предлагает традиционный для серии мультиплеер и режим с уничтожением зомби. Фишками Black Ops 6 стали некоторые нововведения: стрельба в падении, возможность использовать «живой щит» и прочее.

Black Ops 6 доступна на PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и ПК. А ещё новая Call of Duty стала первой игрой серии, которую добавили в подписку Game Pass.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.