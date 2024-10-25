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Состоялась мировая премьера фильма «Веном: Последний танец»

Состоялась мировая премьера фильма «Веном: Последний танец»
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Сегодня во всех кинотеатрах мира состоялась премьера фильма «Веном: Последний танец». Это завершающая часть франшизы, которая в последний раз расскажет о приключениях Эдди Брока и Венома в рамках киновселенной Sony по комиксам Marvel.

Исполнитель роли Брока, Том Харди, говорил, что сыграет персонажа в последний раз, хотя к премьере ленты вновь отметил возможность вернуться к роли Эдди.

Картина расскажет, как Эдди с Веномом бегут от преследования своих сородичей: Брока хотят поймать люди, а за симбиотом охотится его народ.

Официальной премьеры фильма в России не будет, но ленту привезут в страну в рамках предсеансного обслуживания.

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