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Над новой частью «Планеты обезьян» уже работают — премьера в 2027 году

Над новой частью «Планеты обезьян» уже работают — премьера в 2027 году
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В этом году фанатов франшизы «Планета обезьян» порадовали новой частью под названием «Королевство планеты обезьян». Она вышла в мае и собрала хорошую кассу.

Новая часть франшизы уже находится в работе. На каком этапе сейчас производство ленты, не уточняется, но уже известна дата премьеры — 2027 год.

Сюжет «Королевства планеты обезьян» развернулся через три года после восстания Цезаря, которое было показано в трилогии с Энди Сёркисом. Новая часть, вероятно, продолжит события картины.

Главная роль в «Королевстве планеты обезьян» досталась Фрейе Аллан. Вероятно, вокруг её героини и будет строиться дальнейшее развитие франшизы.

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