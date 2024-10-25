Над новой частью «Планеты обезьян» уже работают — премьера в 2027 году

В этом году фанатов франшизы «Планета обезьян» порадовали новой частью под названием «Королевство планеты обезьян». Она вышла в мае и собрала хорошую кассу.

Новая часть франшизы уже находится в работе. На каком этапе сейчас производство ленты, не уточняется, но уже известна дата премьеры — 2027 год.

Сюжет «Королевства планеты обезьян» развернулся через три года после восстания Цезаря, которое было показано в трилогии с Энди Сёркисом. Новая часть, вероятно, продолжит события картины.

Главная роль в «Королевстве планеты обезьян» досталась Фрейе Аллан. Вероятно, вокруг её героини и будет строиться дальнейшее развитие франшизы.