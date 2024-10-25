Том Харди выбрал победителя в схватке между Бэйном из «Бэтмена» и Веномом

Фанаты различных вселенных часто любят сталкивать лбами различных персонажей. А ещё больше люди любят спрашивать о подобном актёров или режиссёров, снимающих фильмы с героями.

Недавно Тома Харди спросили, кто победит в схватке — Веном или Бэйн (Том играл его в фильме «Тёмный рыцарь: Возрождение легенды»). Актёр считает, что победителя в этом сражении не будет.

Я думаю, будет ничья. Мне кажется, их сражение будет продолжаться и продолжаться.

Увидеть Харди в образе Эдди Брока (Венома) можно в фильме «Веном: Последний танец». Мировая премьера ленты уже состоялась, но в России фильм не вышел. Лента доберётся до страны позже.