«Это испытание»: Дмитрий Дюжев рассказал, на что пошёл ради роли Байдена в сериале «Гудбай

Уже через несколько дней стартует сериал «Гудбай» с Дмитрием Дюжевым в роли Джо Байдена. В интервью изданию «Газета.Ru» артист рассказал, на какие жертвы ему пришлось идти ради образа президента США.

По словам Дюжева, самым трудным решением для него оказалось расставания с волосами, поскольку гримёру для воссоздания образа Байдена нужно было сбрить волосы Дмитрию.

Когда мне казалось, что ничего не случится, раздался звонок: «Дима, мы нашли гримера! Она тебя нарисует!» Есть такая очень талантливая Николь Демидова. Она обожает своё дело и работает как настоящий художник. Николь оказалась способна «нарисовать» Байдена, только у неё было одно условие — нужно сбрить волосы. Для человека, у которого всё в порядке с волосами и он не бреет голову в обычной жизни, это испытание.

Режиссёром проекта стал Евгений Невский. Вместе с Дюжевым в шоу сыграли Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Евгения Щербакова и другие. Шоу стартует 28 октября.