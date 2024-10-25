Смартфоны Vivo оказались самыми продаваемыми в Китае за третий квартал 2024 года

По информации IDC, лидером китайского рынка среди продаж смартфонов остаётся Vivo с долей 18,6% — компания увеличила объёмы поставок на 21,5% в годовом сравнении.

Второе место по продажам заняла Apple со своим iPhone 16. Благодаря смартфону компания вернулась с пятой позиции во втором квартале 2024-го на вторую строчку. Apple вернулась в пятёрку, но сократила объёмы поставок на 0,3% по сравнению с прошлым годом, а доля американской компании снизилась с 16,1% до 15,6%.

Тройку лидеров замыкает Huawei с 15,3% долей рынка, которая увеличила объёмы поставок на 42%. Четвёртую строчку заняла Xiaomi с долей 14,8%.

Общие объёмы продаж смартфонов на китайском рынке в третьем квартале выросли на 3,2% — до 68,8 млн единиц.