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Смартфоны Vivo оказались самыми продаваемыми в Китае за третий квартал 2024 года

Смартфоны Vivo оказались самыми продаваемыми в Китае за третий квартал 2024 года
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По информации IDC, лидером китайского рынка среди продаж смартфонов остаётся Vivo с долей 18,6% — компания увеличила объёмы поставок на 21,5% в годовом сравнении.

Второе место по продажам заняла Apple со своим iPhone 16. Благодаря смартфону компания вернулась с пятой позиции во втором квартале 2024-го на вторую строчку. Apple вернулась в пятёрку, но сократила объёмы поставок на 0,3% по сравнению с прошлым годом, а доля американской компании снизилась с 16,1% до 15,6%.

Тройку лидеров замыкает Huawei с 15,3% долей рынка, которая увеличила объёмы поставок на 42%. Четвёртую строчку заняла Xiaomi с долей 14,8%.

Общие объёмы продаж смартфонов на китайском рынке в третьем квартале выросли на 3,2% — до 68,8 млн единиц.

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