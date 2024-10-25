Фильм «Веном: Последний танец» выйдет в кинотеатрах России 31 октября

25 октября состоялась мировая премьера фильма «Веном: Последний танец» — третьей части знаменитой серии супергеройских фильмов с Томом Харди. К сожалению, лента так и не добралась до России из-за ухода компании Sony Pictures из страны.

Тем временем российские кинотеатры уже готовятся к неофициальной премьере картины. На сайтах отечественных киносетей уже появился анонс с датой выхода фильма — 31 октября. Ленту можно будет посмотреть в стране с дубляжом для стран СНГ.

События фильма «Веном: Последний танец» разворачиваются после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли, хотя недавно актёр намекнул об обратном.