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Фильм «Веном: Последний танец» выйдет в кинотеатрах России 31 октября

Фильм «Веном: Последний танец» выйдет в кинотеатрах России 31 октября
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25 октября состоялась мировая премьера фильма «Веном: Последний танец» — третьей части знаменитой серии супергеройских фильмов с Томом Харди. К сожалению, лента так и не добралась до России из-за ухода компании Sony Pictures из страны.

Тем временем российские кинотеатры уже готовятся к неофициальной премьере картины. На сайтах отечественных киносетей уже появился анонс с датой выхода фильма — 31 октября. Ленту можно будет посмотреть в стране с дубляжом для стран СНГ.

События фильма «Веном: Последний танец» разворачиваются после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли, хотя недавно актёр намекнул об обратном.

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