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Промокод Zenless Zone Zero (Зенлесс Зон Зиро) со стрима версии 1.3 до 26 октября — как получить полихромы бесплатно

Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.3 — раздают 300 полихромов бесплатно
Аудио-версия:
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Разработчики Zenless Zone Zero в ходе прямой трансляции, посвящённой следующему большому обновлению для игры, показали промокод на донатную валюту и ресурсы. В отличие от Genshin Impact и Honkai: Star Rail, вместо трёх кодов в этой игре только один, но он даёт столько же наград.

Версия 1.3 с новыми контентом и ивентами станет доступна игрокам 6 ноября. А сейчас геймеры могут активировать специальный промокод — он даст 300 полихромов и игровые ресурсы (деньги, инструмент для повышения опыта и силы оружия). Активировать его можно до вечера 26 октября.

Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.3

  • VIRTUALREVENGE

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Zenless Zone Zero по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (меню «Больше»). Активировать бонусы также можно в главном меню («Больше» — «Промокод»).

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