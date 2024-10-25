Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.3 — раздают 300 полихромов бесплатно

Разработчики Zenless Zone Zero в ходе прямой трансляции, посвящённой следующему большому обновлению для игры, показали промокод на донатную валюту и ресурсы. В отличие от Genshin Impact и Honkai: Star Rail, вместо трёх кодов в этой игре только один, но он даёт столько же наград.

Версия 1.3 с новыми контентом и ивентами станет доступна игрокам 6 ноября. А сейчас геймеры могут активировать специальный промокод — он даст 300 полихромов и игровые ресурсы (деньги, инструмент для повышения опыта и силы оружия). Активировать его можно до вечера 26 октября.

Промокод Zenless Zone Zero со стрима версии 1.3

VIRTUALREVENGE

Чтобы получить награды, нужно ввести промокод на официальном сайте Zenless Zone Zero по ссылке, а затем забрать их в игре по почте (меню «Больше»). Активировать бонусы также можно в главном меню («Больше» — «Промокод»).