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Президент ФКС России рассказал о будущих международных турнирах по киберспорту в РФ

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит перед финалом глобального студенческого турнира ОКСИ-2024 в Сочи рассказал об организации турнира и будущих подобных соревнованиях.

Сейчас, несмотря на то что международная федерация и её управление пытаются нас задвинуть в какую-то изоляцию, у них ничего не получается. И эти соревнования оказались самым наглядным примером: более 40 стран подало заявку, 15 стран приехало сюда.

Смит также отметил, что в планах у ФКС России новые международные турниры. Формат с текущего ивента планируется сохранить: сначала национальные отборы в разных странах, затем – региональные квалификации по географическому признаку и глобальный LAN-финал.

Естественно, мы планируем таких соревнований проводить ещё много. Это будут разные форматы — БРИКС, БРИКС+, Открытые киберспортивные игры.

Также руководитель федерации отметил энтузиазм студенческих команд, которые остаются наиболее лояльными к киберспорту людьми.

Для меня лично это самое главное: когда люди могут прийти и пообщаться. Общий интерес способствует началу, а дальше они просто разговаривают как люди, и все вот эти вот расхождения, все эти страшилки, которые вокруг, они улетучиваются.

Открытые киберспортивные студенческие игры по Dota 2 проходят в ледовом дворце «Большой» в Сочи. 16 команд-финалистов разыгрывают призовой фонд в размере 5 млн рублей.