«Он пугает меня»: режиссёр Тим Бёртон боится пользоваться интернетом

Американский режиссёр Тим Бёртон рассказал о своём отношении к современным технологиям. Постановщик «Битлджуса», «Сонной лощины» и других известных картин заявил, что страдает технофобией и боится связываться с актуальной техникой.

Бёртон привёл в пример интернет, которым он как-то пытался воспользоваться. Однако уже через несколько минут у него наступала «сильная депрессия», а сам процесс сёрфинга не доставлял ему никакого удовольствия.

Любой, кто со мной знаком, знает, что я немного технофоб. Если я загляну в интернет, то подхвачу сильную депрессию. Он пугает меня, потому что я как будто спускаюсь в тёмную дыру. Поэтому я стараюсь избегать этого, потому что он не доставляет мне удовольствия. Но простые вещи помогают мне быстро прийти в себя. Например, я могу посмотреть на облака, и мне тут же полегчает.

Сейчас Тим Бёртон занимается съёмками второго сезона «Уэнсдей» с Дженной Ортегой. Ожидается, что постановщик снимет как минимум половину будущих эпизодов в продолжении.