Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер новогодней комедии «Наш маленький секрет» с Линдси Лохан от Netflix

Вышел трейлер новогодней комедии «Наш маленький секрет» с Линдси Лохан от Netflix
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер рождественской комедии «Наш маленький секрет» с Линдси Лохан. Премьера фильма состоится уже 27 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

События ленты развернутся в канун Рождества и расскажут историю двух бывших партнёров, которые оказываются под одной крышей, потому что их нынешние возлюбленные — это брат и сестра. Теперь героям предстоит пережить семейный ужин, попытавшись не выдать столь важный секрет.

Главные роли в комедии исполнили Линдси Лохан («Чумовая пятница») и Иэн Хардинг («Ford против Ferrari»). Режиссёром выступил Стивен Херек («Рок-звезда»).

Материалы по теме
Достоевский в гробу перевернулся: впечатления от нового «Преступления и наказания»
Достоевский в гробу перевернулся: впечатления от нового «Преступления и наказания»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android