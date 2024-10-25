Вышел трейлер новогодней комедии «Наш маленький секрет» с Линдси Лохан от Netflix

Онлайн-кинотеатр Netflix представил дебютный трейлер рождественской комедии «Наш маленький секрет» с Линдси Лохан. Премьера фильма состоится уже 27 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

События ленты развернутся в канун Рождества и расскажут историю двух бывших партнёров, которые оказываются под одной крышей, потому что их нынешние возлюбленные — это брат и сестра. Теперь героям предстоит пережить семейный ужин, попытавшись не выдать столь важный секрет.

Главные роли в комедии исполнили Линдси Лохан («Чумовая пятница») и Иэн Хардинг («Ford против Ferrari»). Режиссёром выступил Стивен Херек («Рок-звезда»).