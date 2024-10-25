Сербия выиграла Открытые киберспортивные студенческие игры по Dota 2

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Сборная Сербии по Dota 2 стала чемпионом Открытых киберспортивных студенческих игр 2024 в Сочи.

В финале сербская пятёрка с опытным в роли капитана обыграла команду Монголии, матч завершился со счётом 2:1.

Итоги Открытых киберспортивных студенческих игр 2024:

Победитель — Сербия (приз 2 млн рублей);

2 место — Монголия (1.25 млн рублей);

3 место — Казахстан (750 тыс. рублей);

4 место — Иран (500 тыс. рублей);

5-6 места — Россия и Аргентина (по 125 тыс. рублей);

7-8 места — Беларусь и Непал (по 125 тыс. рублей);

9-12 места — Алжир, Куба, Кыргызстан и Индия;

13-16 места — Колумбия, ЮАР, Бангладеш и Вьетнам.

Финальная часть ОКСИ-2024 по Dota 2 прошла с 23 по 25 октября в олимпийском ледовом дворце «Большой». В Сочи приехали 16 сборных, а общее количество участников превысило 40.