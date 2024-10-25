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Съёмки фильма «Мандалорец и Грогу» завершены — премьера в 2026 году

Съёмки фильма «Мандалорец и Грогу» завершены — премьера в 2026 году
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Издание Puck News опубликовало колонку с актуальными новостями киноиндустрии. Как стало известно журналистам, на днях компания Disney завершила съёмки фильма «Мандалорец и Грогу».

Таким образом, производство картины продлилось примерно четыре месяца — съёмки стартовали в середине июля в Лос-Анджелесе. У ленты пока нет сюжетных подробностей: известно лишь, что проект станет частью франшизы «Звёздные войны» и продолжит сюжет сериала «Мандалорец».

Премьера фильма «Мандалорец и Грогу» состоится 22 мая 2026 года. Режиссёром ленты выступит Джон Фавро. Он же станет и продюсером вместе с Дэйвом Филони. Главную роль исполнит Педро Паскаль, а второстепенную роль в ленте сыграет Сигурни Уивер («Чужой»).

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