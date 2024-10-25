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Netflix продлил сериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» на второй сезон

Netflix продлил сериал «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» на второй сезон
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Онлайн-кинотеатр Netflix объявил о продлении мультсериала «Расхитительница гробниц: Легенда о Ларе Крофт» на второй сезон. Даты выхода у продолжения нет, однако известно, что Лара объединится со своей подругой Самантой Нисимурой в новом приключении.

Первый сезон шоу по мотивам серии игр Tomb Raider вышел 10 октября на Netflix. Мультсериал продолжает историю Лары Крофт, которая началась в игре Tomb Raider (2013) и завершилась с выходом Shadow of the Tomb Raider (2018). События в нём разворачиваются спустя 25 лет после первых приключений знаменитой героини — девушка отправится исследовать древние тайны и раскрывать утраченные истины в захватывающих и опасных местах.

Режиссёром мультсериала выступила Джоуи Солоуэй («Очевидное»), а саму Лару Крофт озвучила Хейли Этвелл («Миссия невыполнима: Смертельная расплата»). Шоу получило смешанные оценки от зрителей: на агрегаторе IMDb средний балл от пользователей составляет всего 5,3/10.

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