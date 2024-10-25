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Мама Мэттью Перри рассказала о последней встрече с сыном перед его смертью

Мама Мэттью Перри рассказала о последней встрече с сыном перед его смертью
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29 октября наступит годовщина смерти актёра Мэттью Перри — одной из главных звёзд сериала «Друзья». Актёр утонул в собственном джакузи в возрасте 54 лет после отказа сердца, расследование случившегося всё ещё продолжается.

К трагичной дате мама актёра Сюзанна Моррисон побывала гостем в шоу Today и рассказала о своей последней встрече с сыном. По словам Моррисон, в тот день она почувствовала неладное.

У него был период непосредственно перед смертью, когда он показывал мне один из своих новых домов. Он подошёл ко мне и сказал: «Я так сильно люблю тебя и так счастлив быть с тобой сейчас». Это было почти как предчувствие или что-то в этом роде. Тогда я подумала: «Как давно мы не разговаривали в таком духе?.. Много лет». Я думаю, уже тогда что-то намечалось. Что-то с ним должно было произойти, и он чувствовал неизбежность. Но он сказал: «Я больше не боюсь». И это меня обеспокоило.

Полноценное интервью с Сюзанной Моррисон выйдет в понедельник, 28 октября. В нём женщина наверняка поделится новыми деталями из жизни одного из самых популярных актёров 1990-х.

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