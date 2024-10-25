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«Веном: Последний танец» собрал $ 8 млн в первый день — это худший результат в серии

«Веном: Последний танец» собрал $ 8 млн в первый день — это худший результат в серии
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По итогам ранних показов фильм «Веном: Последний танец» заработал в США $ 8,5 млн. Это неплохой старт для кинокомикса, однако он оказался ниже первых двух частей: «Веном» стартовал с $ 10 млн, «Веном 2» — с $ 11,6 млн.

Тем временем аналитики прогнозируют, что триквел заработает около $ 65 млн за первые выходные. Это также меньше, чем заработали предыдущие фильмы, чья касса за дебютный уикенд составила $ 80 млн и $ 90 млн соответственно. Однако в этот раз компания Sony Pictures делает ставку на международный рынок и в особенности на Китай.

События фильма «Веном: Последний танец» разворачиваются после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли, хотя недавно актёр намекнул на обратное.

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