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Sony выпустит продолжение фильма «Бриллиантовый полицейский» с Мартином Лоуренсом

Sony выпустит продолжение фильма «Бриллиантовый полицейский» с Мартином Лоуренсом
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Как сообщает издание Deadline, компания Sony Pictures начала работать над продолжением криминальной комедии «Бриллиантовый полицейский». Исполнитель главной роли в оригинальной ленте Мартин Лоуренс выступит продюсером ленты.

Производство нового «Бриллиантового полицейского» находится на ранней стадии — сейчас авторы готовят сценарий будущей ленты. Решение продолжить франшизу было принято после успеха недавних «Плохих парней 4», которые заработали в прокате $ 400 млн и получили положительные отзывы от зрителей.

«Бриллиантовый полицейский» вышел в 1999 году и рассказывал о непревзойдённом эксперте по сейфам Майлсе Логане, который спрятал бриллиант на территории, ставшей полицейским участком. Чтобы забрать драгоценность, Майлс притворяется сотрудником правоохранительных органов и отправляется расследовать настоящие преступления.

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