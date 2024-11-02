Стартовал сериал «Преступление и наказание» — вышли сразу четыре серии

2 ноября на «Кинопоиске» стартовал драматический сериал «Преступление и наказание». Для просмотра доступны сразу четыре эпизода — финальные шесть серий выйдут в конце месяца, 30 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

«Преступление и наказание» адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

Изначально сериал должен был стартовать 26 октября, однако «Кинопоиск» дважды переносил премьеру по техническим причинам. Сперва шоу перенесли на 27-е число, затем на 29-е, однако релиз состоялся лишь 2 ноября.

Главного героя в шоу сыграл Иван Янковский («Огонь»), а его друга Разумихина — Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»). В актёрский состав также вошли Любовь Аксёнова («Без меня»), Алёна Михайлова («Люби их всех») и Юлия Снигирь («Казнь»). Режиссёром проекта выступил Владимир Мирзоев, ранее снявший «Топи».