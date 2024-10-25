Не для игр: эксперты протестировали флагманский процессор Intel Core Ultra 9 285K

Журналисты издания Digital Foundry опубликовали тесты Intel Core Ultra 9 285K — нового флагманского процессора компании Intel. Он уже поступил в продажу по цене в $ 589 (около 57 тысяч рублей). Журналисты же назвали его одним из худших современных решений для игр — в особенности за свою стоимость.

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат DIgital Foundry.

Так, в Digital Foundry протестировали чип во множестве игр, и лишь в Starfield он опередил конкурентов. Во всех остальных играх Core Ultra 9 285K оказался куда слабее AMD Ryzen 7 7800 X3D и флагмана прошлого поколения Core i9 14900K. Хуже всего новинка проявила себя в Cyberpunk 2077, где она отстаёт от прошлых рекордсменов сразу на 40%. В других проектах разница была не столь значительная, однако новейший чип всё равно не смог опередить своих конкурентов.

В издании пришли к выводу, что Core Ultra 9 285K не стоит покупать для игр. Эксперты допустили, что Intel ещё может исправить ситуацию драйверами, однако прямо сейчас лучше обратить внимание на 14-е поколение процессоров компании или на конкурентов в лице AMD.