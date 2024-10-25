Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «Человек-паук 4» с Томом Холландом выйдет 24 июля 2026 года

Фильм «Человек-паук 4» с Томом Холландом выйдет 24 июля 2026 года
Аудио-версия:
Комментарии

Компании Marvel и Columbia Pictures объявили точную дату выхода фильма «Человек-паук 4». Продолжение истории Дружелюбного соседа появится в мировом прокате 24 июля 2026 года — спустя пять лет после выхода «Нет пути домой» и через неделю после новой картины Кристофера Нолана, где он сыграет второстепенного героя.

К главной роли вернётся британский актёр Том Холланд, сыгравший супергероя в предыдущих фильмах. Режиссёром выступит Дестин Дэниел Креттон («Шан-Чи и легенда десяти колец»). Детали сюжета не раскрываются — известно лишь, что события ленты развернутся после финала «Нет пути домой».

Таким образом, «Человек-паук 4» доберётся до кинотеатров уже после выхода блокбастера «Мстители: Судный день». Вполне возможно, герой не появится в будущей картине с Робертом Дауни-младшим.

Материалы по теме
Том Холланд сыграет с Мэттом Дэймоном в новом фильме Кристофера Нолана
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android