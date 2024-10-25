MikSa — после победы на ОКСИ: сборная России должна быть выше, чем топ-6
Капитан сборной Сербии по Dota 2 Михайло MikSa Йованович после победы на Открытых киберспортивных студенческих играх поделился своими эмоциями с корреспондентом «Чемпионата».
Триумфатор ОКСИ-2024 по «Доте» назвал свои первые чувства после выигранного финала с Монголией.
Чувствую огромное облегчение после долгой игры. Я очень счастлив, потому что мы сделали потрясающий камбэк. Это была отличная серия, отличные игры, хотя и очень длинные. Мы увидели, что сделали неправильно на первой карте, и потом просто поняли, как играть против этого соперника.
MikSa также отметил поддержку трибун дворца спорта «Большой».
Я был в наушниках, поэтому не слышал болельщиков — но если это так и за нас многие болели, я очень счастлив и благодарен всем, кто нас поддерживал.
Помимо того, сербский оффлейнер удивился, что российская команда завершила борьбу за титул так рано.
Сборная России была довольно хороша, когда мы встретились с ней в групповом этапе. Непонятно, почему они проиграли так рано — я знаю каждого игрока из той команды, они все сильны. Думаю, что они должны быть выше, чем топ-6.
Сборная Сербии стала чемпионом ОКСИ-2024 по «Доте» и выиграла 2 млн рублей. Финальная часть турнира с участием 16 сборных прошла на этой неделе в Сочи.
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