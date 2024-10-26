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Зрители оценили «Венома 3» хуже прошлых частей серии

Зрители оценили «Венома 3» хуже прошлых частей серии
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25 октября состоялась мировая премьера фильма «Веном: Последний танец» — продолжения серии кинокомиксов про знаменитого персонажа из комиксов Marvel. Лента должна стать большим завершением франшизы с Томом Харди, хотя в последнее время актёр намекает на обратное.

Издание CinemaScore тем временем уже опубликовало среднюю оценку ленты от телезрителей, вышедших после сеанса. Большинство опрошенных оценили ленту на B-, это худший результат в серии. Для сравнения: первые две части получили от зрителей B+, а провальный «Морбиус» от той же Sony — C+.

Фото: Cinemascore

Относительно невысокие оценки «Венома 3» вряд ли повлияют на сборы картины в мировом прокате. Ленте предрекают уверенный старт в $ 150 млн — при бюджете в $ 120 млн лента может окупиться за пару недель.

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