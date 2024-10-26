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Популярный мод для GTA: San Andreas крупно обновили в честь 20-летия игры

Популярный мод для GTA: San Andreas крупно обновили в честь 20-летия игры
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Разработчик популярной модификации SilentPatch для Grand Theft Auto: San Andreas выпустил крупный патч. Обновление мода приурочено к юбилею культовой игры, которой 26 октября исполнилось 20 лет.

Так, в новой версии SilentPatch исправил некоторые ошибки и баги, которые всё ещё оставались в модификации. Разработчик в том числе внёс изменения в текстуры автомобилей и волос персонажей, улучшил освещение от фар, доработал некоторые модели и внёс другие изменения для GTA 3, Vice City и San Andreas.

Некоторые изменения в San Andreas и Vice City

Было
Было
Стало
Стало
Было
Было
Стало
Стало

Кроме того, автор SilentPatch открыл исходный код модификации — теперь её может доработать любой желающий. С полным списком изменений можно ознакомиться в блоге от разработчика.

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