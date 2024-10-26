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ЦСКА укомплектовал состав команды по Dota 2

ЦСКА укомплектовал состав команды по Dota 2
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Российская CSKA ESPORTS представила состав команды по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивного направления ЦСКА.

В ростер ЦСКА по «Доте» вошли как опытные киберспортсмены, так и малоизвестные новички из Казахстана и России. Пока неизвестно, на каком турнире дебютирует команда CSKA ESPORTS.

Состав CSKA ESPORTS по «Доте»:

  • Павел Amano Гаврилов (аренда у One Move);
  • Саламат salamat1 Садыр;
  • Иван Corrupted Герман;
  • Георгий Gilgir Свистунов;
  • Айбек Hardl Канапия.

Помимо состава по Dota 2, CSKA ESPORTS также планирует сформировать команду по Counter-Strike 2. На текущий момент неизвестно, кто именно присоединится к коллективу по CS2.

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