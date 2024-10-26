ЦСКА укомплектовал состав команды по Dota 2
Российская CSKA ESPORTS представила состав команды по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях киберспортивного направления ЦСКА.
В ростер ЦСКА по «Доте» вошли как опытные киберспортсмены, так и малоизвестные новички из Казахстана и России. Пока неизвестно, на каком турнире дебютирует команда CSKA ESPORTS.
Состав CSKA ESPORTS по «Доте»:
- Павел Amano Гаврилов (аренда у One Move);
- Саламат salamat1 Садыр;
- Иван Corrupted Герман;
- Георгий Gilgir Свистунов;
- Айбек Hardl Канапия.
Помимо состава по Dota 2, CSKA ESPORTS также планирует сформировать команду по Counter-Strike 2. На текущий момент неизвестно, кто именно присоединится к коллективу по CS2.
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