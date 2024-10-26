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Team Falcons с Симплом заняла последнее место на LAN-турнире по Counter-Strike 2

Team Falcons с Симплом заняла последнее место на LAN-турнире по Counter-Strike 2
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Датская команда Team Falcons с Александром s1mple Костылевым в составе завершила своё выступление на турнире ESL Challenger Katowice 2024 по Counter-Strike 2.

«Соколы» с именитым Симплом проваливают второй турнир подряд, не выиграв ни одной карты. На LAN-ивенте в Катовице Team Falcons сначала проиграла португальской SAW, а затем уступила турецкой Eternal Fire. Последнюю карту на чемпионате «фалконы» проиграли со счётом 4:13.

CS 2. ESL Challenger Katowice 2024 . Группа A
26 октября 2024, суббота. 13:30 МСК
Eternal Fire
Окончен
2 : 0
Team Falcons

В итоге Team Falcons заняла последнее место на турнире в Польше и получила $ 2 тыс. Ранее новая команда Симпла также остановилась на последнем месте в рамках чемпионата Thunderpick World Championship 2024.

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