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Сборы мультфильма «Дикий робот» превысили $ 200 млн — лента уже окупилась

Сборы мультфильма «Дикий робот» превысили $ 200 млн — лента уже окупилась
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26 октября сборы мультфильма «Дикий робот» достигли отметки $ 200 млн. Лента продолжает уверенно наращивать кассу по миру, постепенно отбивая свой бюджет в $ 70 млн и получая всё больше положительных отзывов от зрителей по всему миру.

«Дикий робот» во многом повторяет судьбу другого мультфильма студии Dreamworks — «Кота в сапогах: Последнее желание». Прошлое творение компании также стартовало в прокате неутешительно, однако со временем набрало популярность, собрав в итоге около $ 480 млн.

«Дикий робот» рассказывает историю робота ROZZUM 7134 (Роз), который терпит кораблекрушение на необитаемом острове. Он должен научиться приспосабливаться к суровым окружающим условиям, постепенно выстраивая отношения с животными на острове и становясь приёмным родителем для осиротевшего гусёнка.

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