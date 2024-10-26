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Клуб PSG Quest приостановил свою деятельность в Dota 2

Клуб PSG Quest приостановил свою деятельность в Dota 2
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Катарская киберспортивная организация PSG Quest временно заморозила своё направление Dota 2.

В анонсе сообщается, что клуб принял решение приостановить свою деятельность в Dota 2 и распустил состав по дисциплине. Представители организации поблагодарили игроков, сотрудников и фанатов команды, а также заявили, что с нетерпением будут ждать новых возможностей.

Бывший состав PSG Quest по «Доте»:

  • Айбек TA2000 Токаев;
  • Тони No!ob Ассаф;
  • Абдималик Malik Сайлау;
  • Омар OmaR Моуграби;
  • Андрей Dukalis Куропаткин.

Стоит отметить, что все бывшие игроки коллектива уже представляют другие команды: TA2000 перешёл в Aurora Gaming, No!oB и OmaR присоединились к Nigma Galaxy, Malik временно выступает в составе Team Spirit, а Dukalis стал частью ростера PARIVISION.

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