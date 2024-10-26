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Российские VP и Cloud9 не смогли пройти в плей-офф топ-турнира TWC 2024 по CS2

Российские VP и Cloud9 не смогли пройти в плей-офф топ-турнира TWC 2024 по CS2
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Российские составы Cloud9 и Virtus.pro покинули топ-турнир Thunderpick World Championship 2024 по Counter-Strike 2.

Обе команды из России заняли третье место в своих группах и завершили выступление в рамках соревнования. «Медведи» дважды проиграли европейской OG, а «клауды» уступили The MongolZ и Fnatic.

В итоге VP и C9 не смогли выйти в плей-офф турнира, остановившись в одном шаге от основной стадии. За 9-12-е место на данном соревновании вознаграждение не предусмотрено.

Международный чемпионат TWC 2024 по CS2 проходит в онлайн и LAN-формате в период с 21 октября по 3 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 850 тыс.

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