Команда Акбара SoNNeikO Бутаева — чемпион LAN-турнира по Dota 2

Завершился LAN-ивент RES Regional Champions по Dota 2 с призовым фондом $ 200 тыс. Чемпионом турнира стала европейская AVULUS.

В гранд-финале чемпионата в Сербии столкнулись российская PARIVISION и европейская AVULUS. Команда под руководством Акбара SoNNeikO Бутаева уверенно расправилась с оппонентами, завершив решающий матч со счётом 2:0 в свою пользу.

Итоги RRC по «Доте»:

первое место: AVULUS (Европа) — $ 100 тыс.;

второе место: PARIVISION (Россия) — $ 50 тыс.;

— $ 50 тыс.; 3-4-е место: OG (Европа), Alliance (Европа) — $ 25 тыс.;

5-6-е место: Level Up (Европа), Team Waska (Перу);

7-8-е место: Infinity (Перу), Team 123 (Монголия).

Чемпионат RRC по «Доте» прошёл в LAN-формате в период с 22 по 25 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования восемь команд разыграли призовой фонд в размере $ 200 тыс.