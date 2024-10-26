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Российская BetBoom Team заняла третье место на BetBoom Dacha по «Доте»

Российская BetBoom Team заняла третье место на BetBoom Dacha по «Доте»
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Российский ростер BetBoom Team покинул топ-турнир BetBoom Dacha Belgrade 2024 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В финале нижней сетки BB встретилась с европейской Tundra Esports, в составе которой играет бывший представитель российского коллектива Егор Nightfall Григоренко. «Тундра» с лёгкостью забрала первую карту противостояния, а затем перевернула вторую игру, завершив матч со счётом 2:0 в свою пользу.

Dota 2. BetBoom Dacha Belgrade 2024 . Финал (нижняя сетка)
26 октября 2024, суббота. 15:00 МСК
Tundra Esports
Окончен
2 : 0
BetBoom Team

На BB Dacha новый состав BB Team остановился на третьем месте и заработал $ 100 тыс. Это был первый турнир для данного ростера коллектива из России. Что касается Tundra Esports, она встретится в гранд-финале ивента с Team Falcons.

Чемпионат BB Dacha Belgrade 2024 по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 19 по 26 октября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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