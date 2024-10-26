Игрокам Team Falcons по «Доте» могли запретить общаться с российским стримером Nix

Игрокам состава Team Falcons по Dota 2 могли запретить взаимодействовать с популярным российским стримером Александром Nix Левиным.

По слухам, киберспортивный клуб Team Falcons из Саудовской Аравии запретил игрокам своего коллектива общаться со стримером из России. Это предположение возникло после инцидента с представителем «соколов» в рамках прямой трансляции Никса.

Корреспондент контент-мейкера на топ-турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024 подошёл к российскому киберспортсмену Станиславу Malr1ne Потораку, представляющему Falcons, и запросил у игрока комментарий для трансляции Левина. Малрин ответил следующее:

Я не могу говорить с ним больше. Теперь у меня такие обязанности. Мне нельзя говорить именно с Александром.

После этого Никс сделал предположение о том, что представители Team Falcons запретили своим киберспортсменам взаимодействовать с ним. Возможно, это связано с критикой россиянина по отношению к некоторым представителям состава по Dota 2. Клуб никак не комментировал произошедшее.