Начинается DreamLeague S24 по «Доте» — это первый турнир нового сезона ESL Pro Tour

Завтра, 27 июня, стартует топ-турнир DreamLeague Season 24 по Dota 2. Это будет первый чемпионат третьего сезона ESL Pro Tour.

ESL Pro Tour — профессиональный сезон от турнирного оператора ESL, состоящий из нескольких топ-турниров по Dota 2. В рамках EPT команды зарабатывают специальные очки, на основе которых в конце сезона лучшие коллективы получат прямые приглашения на международный чемпионат Riyadh Masters 2025 в Саудовской Аравии.

«Дримлига» откроет новый сезон EPT. Онлайн-соревнование будет состоять из трёх этапов: двух групповых стадий и плей-офф.

В рамках первого группового этапа 16 участников, распределённые по двум группам, сразятся в best-of-2 сериях в формате «каждый с каждым». По итогам стартовой стадии половина коллективов покинет соревнование, а лучшие составы из каждой группы пройдут в следующий раунд.

Вторая групповая стадия будет состоять из матчей «до двух побед». В итоге два лучших коллектива попадут сразу в финал верхней сетки плей-офф, следующие два ростера окажутся в нижней сетке, а оставшиеся команды вылетят с турнира.

В плей-офф все игры, кроме финала, также пройдут в формате «до двух побед». Что касается гранд-финала, он представляет из себя серию «до трёх побед».

Участники DreamLeague S24 по «Доте»

Группа A:

AVULUS (Европа);

BetBoom Team (Россия) ;

; Gaimin Gladiators (Европа);

Nigma Galaxy (Ближний Восток);

Nouns Esports (Северная Америка);

PARIVISION (Россия) ;

; Team Liquid (Швеция);

Xtreme Gaming (Китай).

Группа B:

Azure Ray (Китай);

HEROIC (Южная Америка);

ex-Monte (Украина);

Talon Esports (Азия);

Team Falcons (Ближний Восток);

Team Spirit (Россия) ;

; Team Waska (Перу);

Tundra Esports (Европа).

Онлайн-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте» пройдёт в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.