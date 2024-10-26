Начинается DreamLeague S24 по «Доте» — это первый турнир нового сезона ESL Pro Tour

Завтра, 27 июня, стартует топ-турнир DreamLeague Season 24 по Dota 2. Это будет первый чемпионат третьего сезона ESL Pro Tour.
ESL Pro Tour — профессиональный сезон от турнирного оператора ESL, состоящий из нескольких топ-турниров по Dota 2. В рамках EPT команды зарабатывают специальные очки, на основе которых в конце сезона лучшие коллективы получат прямые приглашения на международный чемпионат Riyadh Masters 2025 в Саудовской Аравии.
«Дримлига» откроет новый сезон EPT. Онлайн-соревнование будет состоять из трёх этапов: двух групповых стадий и плей-офф.
В рамках первого группового этапа 16 участников, распределённые по двум группам, сразятся в best-of-2 сериях в формате «каждый с каждым». По итогам стартовой стадии половина коллективов покинет соревнование, а лучшие составы из каждой группы пройдут в следующий раунд.
Вторая групповая стадия будет состоять из матчей «до двух побед». В итоге два лучших коллектива попадут сразу в финал верхней сетки плей-офф, следующие два ростера окажутся в нижней сетке, а оставшиеся команды вылетят с турнира.
В плей-офф все игры, кроме финала, также пройдут в формате «до двух побед». Что касается гранд-финала, он представляет из себя серию «до трёх побед».
Участники DreamLeague S24 по «Доте»
Группа A:
- AVULUS (Европа);
- BetBoom Team (Россия);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- Nigma Galaxy (Ближний Восток);
- Nouns Esports (Северная Америка);
- PARIVISION (Россия);
- Team Liquid (Швеция);
- Xtreme Gaming (Китай).
Группа B:
- Azure Ray (Китай);
- HEROIC (Южная Америка);
- ex-Monte (Украина);
- Talon Esports (Азия);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Team Spirit (Россия);
- Team Waska (Перу);
- Tundra Esports (Европа).
Онлайн-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте» пройдёт в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.