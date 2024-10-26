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Турнир DreamLeague Season 24 по Dota 2: формат, участники, даты проведения, призовой фонд

Начинается DreamLeague S24 по «Доте» — это первый турнир нового сезона ESL Pro Tour
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Завтра, 27 июня, стартует топ-турнир DreamLeague Season 24 по Dota 2. Это будет первый чемпионат третьего сезона ESL Pro Tour.

ESL Pro Tour — профессиональный сезон от турнирного оператора ESL, состоящий из нескольких топ-турниров по Dota 2. В рамках EPT команды зарабатывают специальные очки, на основе которых в конце сезона лучшие коллективы получат прямые приглашения на международный чемпионат Riyadh Masters 2025 в Саудовской Аравии.

«Дримлига» откроет новый сезон EPT. Онлайн-соревнование будет состоять из трёх этапов: двух групповых стадий и плей-офф.

В рамках первого группового этапа 16 участников, распределённые по двум группам, сразятся в best-of-2 сериях в формате «каждый с каждым». По итогам стартовой стадии половина коллективов покинет соревнование, а лучшие составы из каждой группы пройдут в следующий раунд.

Вторая групповая стадия будет состоять из матчей «до двух побед». В итоге два лучших коллектива попадут сразу в финал верхней сетки плей-офф, следующие два ростера окажутся в нижней сетке, а оставшиеся команды вылетят с турнира.

В плей-офф все игры, кроме финала, также пройдут в формате «до двух побед». Что касается гранд-финала, он представляет из себя серию «до трёх побед».

Участники DreamLeague S24 по «Доте»

Группа A:

  • AVULUS (Европа);
  • BetBoom Team (Россия);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • Nigma Galaxy (Ближний Восток);
  • Nouns Esports (Северная Америка);
  • PARIVISION (Россия);
  • Team Liquid (Швеция);
  • Xtreme Gaming (Китай).

Группа B:

  • Azure Ray (Китай);
  • HEROIC (Южная Америка);
  • ex-Monte (Украина);
  • Talon Esports (Азия);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Team Spirit (Россия);
  • Team Waska (Перу);
  • Tundra Esports (Европа).

Онлайн-турнир DreamLeague Season 24 по «Доте» пройдёт в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 коллективов разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.

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