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Сборы фильма «Анора» в России превысили 100 млн рублей — спустя неделю проката

Сборы фильма «Анора» в России превысили 100 млн рублей — спустя неделю проката
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26 октября сборы фильма «Анора» в России превысили 100 млн рублей. Для достижения этого результата ленте понадобилось чуть больше недели — премьера состоялась 17 числа.

Фото: ЕАИС

Таким образом, триумфатор Каннского кинофестиваля с российскими актёрами не снискал большой популярности в России. Картина Шона Бейкера с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым уступает в отечественных чартах «Руки вверх!», «Графу Монте-Кристо» и другим актуальным фильмам. Что касается мировых сборов, то лента пока не добралась до многих кинотеатров планеты. В США кинокартина заработала немногим больше, чем в РФ, — $ 750 тысяч.

Сюжет «Аноры» рассказывает о стриптизёрше из Бруклина, которой удаётся выйти замуж за сына российского олигарха. Родители молодого супруга пытаются расторгнуть брак сына, узнав о занятиях его возлюбленной.

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