Стали известны таланты русскоязычной студии освещения DreamLeague S24 по «Доте»

Студия Paragon Events анонсировала состав русскоязычной студии освещения топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2.

В состав официальной трансляции «Дримлиги» вошли опытные таланты и начинающие кастеры. Всего в кадре будут задействованы 18 человек.

Русскоязычные таланты DreamLeague S24 по «Доте»:

Владимир Maelstorm Кузьминов;

Исламбек ArrOw Шаудырбаев;

Владислав BLACKARXANGEL Иващенко;

Дмитрий CrystalMay Корчевинин;

Дария Eiritel Морозова;

Александр JAM Коротков;

Темирлан KawaiiSocks Таттыбеков;

Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов;

Дмитрий Mortalles Аржиловский;

Владислав PIVOVAR Пивовар;

Эльдар radLE Кохан;

Александр Santa Колтан;

Александр sasha_krasiv Круглов;

Михаил Tom Amot Кутузов;

Никита VseVkusno Шашков;

Глеб y0nd Важнов;

Сергей yourbodyheat Юдин;

Никита Zais Захаров.

Помимо основной трансляции, матчи DreamLeague S24 по «Доте» можно будет посмотреть также на Okko, где игры будут освещать такие таланты, как Сергей Smile Ревин, Иван VANSKOR Скороход, Дарья AUTODESTRUCTION Медведева и другие.