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Расписание первого дня DreamLeague S24 по «Доте» — Tundra против Falcons, BB против Nigma

Сегодня, 27 октября, начинается топ-турнир DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках первого игрового дня соревнования каждый участник турнира проведёт свою первую серию в групповом этапе ивента. Все матчи пройдут в формате best-of-2.

Расписание матчей DL S24 по «Доте» на 27 октября, воскресенье:

19:00. Группа A, Team Liquid (Швеция) — Gaimin Gladiators (Европа);

19:00. Группа A, Nigma Galaxy (Ближний Восток) — BetBoom Team (Россия) ;

; 19:00. Группа A, Xtreme Gaming (Китай) — Nouns Esports (Северная Америка);

19:00. Группа A, AVULUS (Европа) — PARIVISION (Россия) ;

; 21:30. Группа B, Team Falcons (Ближний Восток) — Tundra Esports (Европа);

21:30. Группа B, HEROIC (Южная Америка) — Azure Ray (Китай);

21:30. Группа B, Team Spirit (Россия) — Team Waska (Перу);

— Team Waska (Перу); 21:30. Группа B, ex-Monte (Украина) — Talon Esports (Азия).

Чемпионат DL S24 по «Доте» пройдёт в онлайн-формате в период с 27 октября по 10 ноября. В рамках соревнования 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 14 600 EPT-очков.