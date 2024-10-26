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Сервис для анонимных вопросов Ask.fm закроется 1 декабря

Сервис для анонимных вопросов Ask.fm закроется 1 декабря
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Администрация сервиса Ask.fm объявила о закрытии сайта. Это произойдёт уже 1 декабря 2024 года — после этого портал полностью перестанет функционировать.

Ask.fm — сервис для анонимных вопросов, на которые отвечают пользователи. Порталом чаще всего пользовались молодые люди, задавая вопросы знакомым и незнакомым людям. Сервис запустился в 2010 году, его разработали братья Теребины из Латвии. Спустя четыре года аудитория сайта превышала 180 млн человек, однако за последние годы портал растерял свою популярность.

Как рассказали создатели сервиса, Ask.fm уже не соответствует современным потребностям интернет-пользователей. Авторы поблагодарили юзеров за поддержку на протяжении 14 лет и заявили, что для них это было отличное путешествие.

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