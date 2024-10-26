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«Когда-то мы выиграем карту»: s1mple — о неудачах Team Falcons по CS2

«Когда-то мы выиграем карту»: s1mple — о неудачах Team Falcons по CS2
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Украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев из состава Team Falcons по Counter-Strike 2 высказался о результатах своей команды.

После двух провальных турниров, где коллектив Симпла не выиграл ни одной карты, про-игрок обратился к своим фанатам:

Ребята, хватит хейта. Когда-то мы выиграем карту. Надеюсь, через 21 день. Слишком слабы как команда пока что. Ничего страшного, главное не [проиграли со счётом] 13:0.

За последнюю неделю Team Falcons с s1mple дебютировала на двух турнирах — Thunderpick World Championship 2024 и ESL Challenger Katowice 2024. Команда провалила оба ивента, заняв последнее место и в рамках TWC 2024, и на ECK 2024. Последнюю карту против Eternal Fire «соколы» проиграли со счётом 4:13.

Следующим чемпионатом для Team Falcons станет Shanghai Major: EU RMR A. Соревнование начнётся 17 ноября.

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