Конкурс
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynDVcs2
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Веному 3» предрекают рекордный старт в $ 180 млн — из-за высоких сборов в Китае

«Веному 3» предрекают рекордный старт в $ 180 млн — из-за высоких сборов в Китае
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам первого дня проката фильм «Веном: Последний танец» заработал в США $ 22 млн — это ниже ожиданий аналитиков. Эксперты уже снизили прогнозы по первому уикенду в стране до $ 52 млн, хотя изначально они составляли около $ 65 млн.

Несмотря на вялый запуск в США, «Последний танец» оказался куда популярнее за рубежом, в особенности — в Китае. Благодаря интересу местной аудитории сборы картины с Томом Харди в дебютный уикенд могут составить $ 45 млн, из-за чего международная касса должна превысить $ 180 млн. Если это произойдёт, то фильм даже превысит первоначальные прогнозы аналитиков, которые предрекали триквелу $ 160-165 млн за выходные.

Премьера фильма «Веном: Последний танец» состоялась 25 октября. События ленты разворачиваются после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли, хотя актёр уже намекнул на обратное.

Материалы по теме
Фильм «Веном: Последний танец» выйдет в кинотеатрах России 31 октября
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android