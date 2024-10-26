«Веному 3» предрекают рекордный старт в $ 180 млн — из-за высоких сборов в Китае

По итогам первого дня проката фильм «Веном: Последний танец» заработал в США $ 22 млн — это ниже ожиданий аналитиков. Эксперты уже снизили прогнозы по первому уикенду в стране до $ 52 млн, хотя изначально они составляли около $ 65 млн.

Несмотря на вялый запуск в США, «Последний танец» оказался куда популярнее за рубежом, в особенности — в Китае. Благодаря интересу местной аудитории сборы картины с Томом Харди в дебютный уикенд могут составить $ 45 млн, из-за чего международная касса должна превысить $ 180 млн. Если это произойдёт, то фильм даже превысит первоначальные прогнозы аналитиков, которые предрекали триквелу $ 160-165 млн за выходные.

Премьера фильма «Веном: Последний танец» состоялась 25 октября. События ленты разворачиваются после финала второй части. Эдди Брок и его симбиот Веном пускаются в бега, пока за ними охотятся сразу два их мира. Это будет последняя картина о знаменитом суперзлодее с Томом Харди в главной роли, хотя актёр уже намекнул на обратное.