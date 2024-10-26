Сериал «Преступление и наказание» отложили — шоу выйдет 27 октября

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» объявил о переносе премьеры сериала «Преступление и наказание». Изначально вступительные четыре эпизода шоу должны были выйти в ночь на 26 октября, но релиз отложили до 22:00 мск. Однако и в эту дату сериал не вышел.

Сейчас датой выхода «Преступления и наказания» значится 27 октября в 22:00 мск. Как объяснили в «Кинопоиске», технические и операционные причины не позволили авторам выпустить шоу в запланированную дату.

По техническим и операционным причинам нам пришлось снова изменить время и дату выхода сериала. Грустим ли мы? Да, абсолютно, мы разделяем ваши переживания и разочарование. Засучив рукава мы делаем всё возможное, чтобы завтра сериал стартовал. И ваша поддержка нам точно понадобится. А пока — идём читать Достоевского!

«Преступление и наказание» адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану. В первый сезон войдёт 10 эпизодов — финальные 6 серий выйдут 30 ноября.