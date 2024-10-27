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Съёмки фантастики «Проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом завершены

Съёмки фантастики «Проект «Аве Мария» с Райаном Гослингом завершены
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Режиссёры Фил Лорд и Кристофер Миллер объявили о завершении съёмок своего нового фильма — «Проект «Аве Мария». Постановщики закончили основную работу над экранизацией фантастики по мотивам книги Энди Вейера с Райаном Гослингом («Барби») и Сандрой Хюллер («Анатомия падения») спустя примерно четыре месяца после старта производства.

«Проект «Аве Мария» расскажет историю учителя Райланда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля и вспоминает, что он отправился в путешествие для спасения Земли. Однажды персонаж встречает таинственного инопланетянина, который пытается спасти свой род от той же участи.

Премьера «Проекта «Аве Мария» запланирована на 20 марта 2026 года. Судя по всему, лента выйдет ещё до премьеры финального мультфильма в трилогии «Человек-паук: Через вселенные», за которую отвечают Лорд и Миллер.

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