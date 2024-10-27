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Мелодрама «Время жить» выйдет в онлайне 26 ноября

Мелодрама «Время жить» выйдет в онлайне 26 ноября
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Кинокомпания A24 объявила дату цифрового релиза фильма «Время жить». Мелодраму с Флоренс Пью и Эндрю Гарфилдом можно будет посмотреть в цифровых сервисах 26 ноября на Amazon Prime, iTunes и других стримингах.

Таким образом, один из главных фильмов осени доберётся до онлайна спустя примерно полтора месяца после старта проката в кинотеатрах. Лента вышла на больших экранах 17 октября, а в России ленту можно будет официально посмотреть 31-го числа.

«Время жить» расскажет историю целеустремлённой Альмут и недавно разведённого холостяка Тобиаса. Однажды они встречаются при забавных обстоятельствах, после чего сближаются и становятся мужем и женой. Идиллию нарушает роковая новость: Альмут предстоит борьба с серьёзной болезнью. Не теряя надежды, пара осознаёт ценность каждого отведённого момента и решает жить так, чтобы ни одна минута не пропала зря.

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