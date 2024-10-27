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Мир в GTA: San Andreas изначально хотели разделить на три части с экранами загрузки

Мир в GTA: San Andreas изначально хотели разделить на три части с экранами загрузки
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26 октября культовой игре Grand Theft Auto: San Andreas исполнилось 20 лет. В честь этого события бывший технический директор студии Rockstar North Оббе Вермей поделился историей из разработки проекта, связанной с устройством открытого мира.

Как оказалось, авторы планировали разделить три города (Лос-Сантос, Сан-Фиерро и Лас-Вентурас) на отдельные локации, в которые можно было перемещаться с помощью поездов и самолётов через экраны загрузки. Это решило бы многие затруднения и позволило бы в том числе обойти ограничения в памяти на консоли PlayStation 2.

Однако на финальном собрании к старту производства разработчики отказались от разделения карты на три части, решив создать один большой штат. Авторы понимали, что это решение усложнит создание и без того амбициозной игры, однако они хотели сохранить эффект бесшовности открытого мира.

Прямо перед тем как художники начали работать над тремя отдельными картами, у нас была финальная встреча в офисе, где мы передумали и решили всё-таки создать одну большую карту. Мы подумали, что возможность свободно ездить между городами будет куда лучше, чем путешествовать с помощью экранов загрузки.

GTA: San Andreas поступила в продажу 26 октября 2004 года на PlayStation, после чего добралась до Xbox, ПК и других платформ. В 2021 году игра вошла в сборник ремастеров GTA: The Trilogy, вышедших на всех актуальных игровых устройствах.

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