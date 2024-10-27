Критики уничтожили драму «Тогда. Сейчас. Потом» с Томом Хэнксом

Уже в середине декабря состоится премьера фильма «Тогда. Сейчас. Потом» — новой работы Роберта Земекиса, режиссёра «Форреста Гампа» и трилогии «Назад в будущее». Лента расскажет историю главных героев на протяжении десятилетий: камера всё время остаётся в одном и том же месте, показывая жизнь одного дома в течение многих лет.

Критики уже посмотрели ленту и оценили её скорее негативно. На агрегаторе Rotten Tomatoes фильм рекомендуют к просмотру всего лишь 25% обозревателей. В своих рецензиях критики ругают ленту за недостаточную реализацию эффекта одного ракурса — из-за него смотреть за событиями попросту скучно. Кроме того, журналистам не понравилось нелинейное повествование ленты, где события идут не постепенно, а перемещаются между разными временами.

Фото: Rotten Tomatoes

Что пишут критики о фильме «Тогда. Сейчас. Потом»

Роберту Земекису не удалось вернуть волшебство, которое он создал с Хэнксом и Райт в «Форресте Гампе». Интересная завязка потерпела неудачу в своём воплощении.

Хоть в фильме и много лирических моментов, отсутствие сдержанности Земекиса и сомнительные повествовательные решения сводят на нет эпизоды, которые должны тронуть зрителя.

Надуманный и искусственный до усугубления фильм как бесконечно затягивающее начинание, которое как бы опровергает фразу: «Время летит».

Персонажи очень часто вклиниваются в разговор и комментируют быстрое течение времени. Если этой концепции нужно объяснить, что речь идёт о течении времени в одном месте, то она провалилась.

Премьера фильма «Тогда. Сейчас. Потом» в России состоится 12 декабря. Ленту можно будет посмотреть во всех кинотеатрах страны.