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В фильме «Электрический штат» от Netflix больше спецэффектов, чем во «Мстителях: Финал»

В фильме «Электрический штат» от Netflix больше спецэффектов, чем во «Мстителях: Финал»
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Голливудские режиссёры Энтони и Джо Руссо дали большое интервью изданию Collider в честь будущей премьеры фантастического фильма «Электрический штат». В нём они рассказали о процессе производства одного из самых дорогих блокбастеров в истории, бюджет которого, по данным инсайдеров, превышает $ 320 млн.

По словам братьев Руссо, будущая картина будет просто насыщена спецэффектами. Режиссёры заявили, что в «Электрическом штате» больше VFX-эффектов, чем в их предыдущих работах — «Мстителях: Война бесконечности» и «Мстителях: Финал».

Мы много работали с визуальными эффектами в наших фильмах. И в «Электрическом штате» самое большое количество визуальных эффектов, с которыми мы когда-либо сталкивались. Это было непросто с точки зрения производства. Мы пытались создать очень приземлённый мир, в котором чувствовалась бы эпоха, поэтому нам нужно было добиться высокого уровня схожести в работе над визуальными эффектами, чтобы создать узнаваемый реализм. Это был трудный для воплощения фильм. У нас потрясающая команда. Мы очень гордимся работой, которую проделали все причастные.

Премьера «Электрического штата» состоится 14 марта 2025 года на Netflix. События ленты развернутся в альтернативном 1994 году, когда ожесточённая война людей и искусственного интеллекта закончилась ничьей. Население пытается восстановиться после масштабных потерь, а роботы отправились в зону отчуждения.

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