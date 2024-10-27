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Современную молодёжь всё меньше интересуют фильмы про любовь — исследование

Современную молодёжь всё меньше интересуют фильмы про любовь — исследование
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Калифорнийский университет опубликовал результаты свежего исследования, посвящённого предпочтениям современной молодёжи в кино. Авторы опросили около 1500 человек в возрасте от 10 до 24 лет и выяснили, какие фильмы им нравятся больше всего.

Большинство опрошенных (63,5%) заявили, что предпочитают смотреть кино про дружбу между героями. При этом около 62% отметили, что современные фильмы не должны содержать типичное эротическое влечение между персонажами. Исследователи пришли к выводу, что современная молодёжь устала видеть на экране одни и те же «устаревшие романтические образы». Вместо этого подростки и молодые люди хотят видеть истории, которые более достоверно отражают весь спектр нюансов взаимоотношений между людьми.

В Калифорнийском университете обратили внимание на разницу между актуальным исследованием и аналогичным опросом в 2023 году. Тогда о ненужности эротических сюжетных линий сообщали 47% опрошенных, а смотреть больше фильмов о дружбе хотели 51% респондентов. Запрос на платонические отношения между героями у современной молодёжи только растёт, пришли к выводу исследователи.

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