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Сериал Первый номер (2024) от Кион: дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Первый номер» с Александрой Бортич
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1 декабря состоится премьера сериала «Первый номер». Сюжет шоу будет основан на реальных событиях и расскажет о Константине Иноземцеве — ловеласе и популярном в прошлом писателе. Он продолжает жить на широкую ногу, всё больше влезая в долги. Однако судьба преподносит Косте шанс перезапустить карьеру – он возглавляет угасающий глянцевый журнал.

В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов, они будут выходить еженедельно по воскресеньям в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 2 февраля.

Расписание выхода сериала «Первый номер» от Kion

ЭпизодДата выхода
1-я серия1 декабря
2-я серия8 декабря
3-я серия15 декабря
4-я серия22 декабря
5-я серия29 декабря
6-я серия5 января
7-я серия12 января
8-я серия19 января
9-я серия26 января
10-я серия2 февраля
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