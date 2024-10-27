Расписание выхода сериала «Первый номер» с Александрой Бортич

1 декабря состоится премьера сериала «Первый номер». Сюжет шоу будет основан на реальных событиях и расскажет о Константине Иноземцеве — ловеласе и популярном в прошлом писателе. Он продолжает жить на широкую ногу, всё больше влезая в долги. Однако судьба преподносит Косте шанс перезапустить карьеру – он возглавляет угасающий глянцевый журнал.

В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов, они будут выходить еженедельно по воскресеньям в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 2 февраля.

Расписание выхода сериала «Первый номер» от Kion