Расписание выхода сериала «Первый номер» с Александрой Бортич
1 декабря состоится премьера сериала «Первый номер». Сюжет шоу будет основан на реальных событиях и расскажет о Константине Иноземцеве — ловеласе и популярном в прошлом писателе. Он продолжает жить на широкую ногу, всё больше влезая в долги. Однако судьба преподносит Косте шанс перезапустить карьеру – он возглавляет угасающий глянцевый журнал.
В первый сезон проекта войдёт 10 эпизодов, они будут выходить еженедельно по воскресеньям в онлайн-кинотеатре Kion. Финал состоится 2 февраля.
Расписание выхода сериала «Первый номер» от Kion
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|1 декабря
|2-я серия
|8 декабря
|3-я серия
|15 декабря
|4-я серия
|22 декабря
|5-я серия
|29 декабря
|6-я серия
|5 января
|7-я серия
|12 января
|8-я серия
|19 января
|9-я серия
|26 января
|10-я серия
|2 февраля
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